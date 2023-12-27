Сервисы поддержки бизнеса помогли привлечь более двухсот миллиардов рублей инвестиций в Подмосковье

Цифровые сервисы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволили привлечь в экономику Подмосковья более 205 миллиардов рублей инвестиций. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщила зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в общей сложности в регионе заключили 552 договора по пяти электронным сервисам: «Земля за 1 рубль», «Земля без торгов», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД» и «Начни бизнес в индустриальном парке». Это позволило создать более 20,6 тысячи новых рабочих мест.

«Информация о доступных объектах для реализации инвестпроектов размещена на инвестиционной карте Московской области. Там можно подобрать участок и сразу подать заявку на его получение», — добавила Зиновьева.

Она уточнила, что в следующем году планируется запустить еще два сервиса — «Получи предварительную стоимость инженерной инфраструктуры» и «Клиентский путь инвестора — сквозное сопровождение от идеи до ее реализации». Подробности о мерах поддержки можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.