Сервисы ВГТРК подверглись масштабной кибератаке

Из-за масштабной кибератаки онлайн-вещание и внутренние системы компании ВГТРК прекратили свою работу, сообщила Baza.

На веб-ресурсах организации трансляция не функционирует, однако цифровое телевидение ВГТРК продолжает работать: все каналы можно просматривать на телевизоре без сбоев.

В состав ВГТРК входят такие федеральные каналы, как «Россия 1», «Россия-24», «Россия Культура», и более 80 региональных телевизионных и радиокомпаний, действующих во всех субъектах Российской Федерации.

ВГТРК, являющаяся одной из крупнейших медиагрупп России, оперативно реагирует на последствия кибератаки и проводит расследование для выявления источников инцидента.

Ранее в дирекции ВГТРК заявили о крахе свободы СМИ на Западе.