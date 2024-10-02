В Дирекции ВГТРК заявили о крахе свободы СМИ на Западе

Руководитель нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов правильно повел себя на Генассамблее ООН и предпринял попытку задать вопросы, что для западных властей просто невыносимо. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на слова главы Дирекции международных отношений ВГТРК Петра Федорова.

До этого представители холдинга заявили, что секретариат ООН снизил уровень аккредитации Богданову после вопросов президенту Украины и главе МИД Германии во время Генеральной ассамблеи ООН.

«Эти вопросы страшны, ответы на них невозможны. Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы», — сказал Федоров.

По его словам, руководство стран Запада продолжает накладывать все возможные ограничение на представителей СМИ России, так как это единственная возможность ограничить распространение мнения, отличного от дозволенного.

«Это абсолютный крах свободы СМИ, даже в том понимании, в котором оно оставалось в последние годы. Но мы все равно найдем путь, как доносить правду до аудитории стран, где против наших СМИ вводятся ограничения, исходя из очень простой идеи: запретный плод сладок», — подвел итог Федоров.

Согласно его позиции, несмотря на введенные ограничения и запреты, люди сами проявляют интерес к источникам поступающей из России информации.

Ранее сообщалось о том, что по мнению ООН Валентин Богданов проигнорировал установленные правила, однако конкретные сведения в организации приводить почему-то не стали.