Сестра бойца СВО потребовала не выдавать гроб из-за конфликта с его женой

Сестра участника спецоперации Артема Вшивкова обратилась к командованию с необычной просьбой: не отправлять гроб с телом брата из-за разногласий с его супругой по поводу места погребения, сообщил портал «E1».

Боец, известный под позывным Калычар, участвовал в СВО с 2022 года, сначала в составе ЧВК «Вагнер», а затем, после ранения, заключил контракт с Министерством обороны, и был отмечен наградами.

Согласно изданию, 35-летний Вшивков родился и вырос в уральском городе Березовском в многодетной семье, где у него было семеро братьев и сестер. Мать рано ушла из жизни, а отца рядом не было. Старшая сестра заменила ему родителей.

Она рассказала, что имела от брата доверенность на финансовые операции. На часть его зарплаты был сделан первый взнос за квартиру в Свердловской области, однако жена бойца выступила против этой покупки.

Со слов сестры, в 2024 году брат решил жениться, и семья его поддержала. Хотя он проводил много времени на службе, и они с девушкой не жили вместе, он решил создать семью. Они также договорились, что у него будет свое жилье на родине.

«Весь год мы с мужем гасили платежи за эту квартиру, а спустя несколько месяцев его жена стала мне писать, что им нужны деньги, квартиру надо продать», — вспомнила собеседница издания.

По ее словам, после отказа жена участника СВО затаила обиду. Вскоре после этого разговора стало известно о гибели Артема. Сестра сообщила эту новость его жене.

Между ними возник спор о месте похорон. Родственники хотели похоронить Артема на родине, а жена настаивала на Краснодарском крае. Сестра возмутилась, говоря, что вся его жизнь прошла здесь, с близкими, которые хотят проститься, и если жена переживает за выплаты, то никто на них не претендует, что она потом выйдет замуж и переедет, а кто будет ухаживать за могилой?

Чтобы показать, как много людей хотят проститься с бойцом, сестра собрала его друзей и близких у Вечного огня. Около 50 человек пришли выразить поддержку с плакатами и просьбами вернуть Артема.

Сестра намерена через суд доказать, что брак был фиктивным, так как совместно нажитого имущества у супругов не было, а отпуска боец проводил с семьей на Урале. Она заявила, что жена никак не участвовала в его жизни.

Россиянка наняла адвоката и направила обращение командиру части с просьбой приостановить выдачу цинкового гроба.

