Сестра Градского подала в суд на французских врачей из-за рождения больного ребенка

Живущая во Франции Наталья Градская судится с врачами, которые, по ее мнению, совершили врачебную ошибку. Об этом пишет KP.RU.

Два скандала вокруг Градских никак не утихнут. Не определены многие вопросы с наследством маэстро, а также ситуация с ребенком двоюродной сестры артиста. По словам Натальи Градской, французские врачи не сразу поставили диагноз «аутизм», его удалось узнать наверняка лишь в России. Какое-то время семья жила в Москве, где для ребенка были открыты все двери в специализированные учреждения на лечение и учебу. По какой-то причине Франция отнеслась не так тепло к больному ребенку.

«Во Франции мне говорили: мадам, с вашим ребенком все окей. Ну а когда я приехала в Москву, русские врачи сразу увидели задержку в развитии. <...> Дефектологи, логопеды, неврологи, кружки — все было в нашем распоряжении, причем бесплатно. Это при том, что у моих детей — французское гражданство. Но ни разу нигде в России мне не отказали в помощи. Во Франции такое невозможно», — отметила Наталья Градская.

По словам сестры Градского, она подала несколько исков в суд. Один за то, что сына с инвалидностью не брали в специальные места на обучение во Франции, второй — за врачебную ошибку. Медики при рождении сына предпочли скрыть факт асфиксии. Ответчикам в этом плане, конечно не повезло, ведь отец супруга Натальи — известный адвокат Ролан Фульширон, мэр Лиона.

Родственница маэстро призналась, что как только разберется с судами во Франции и получит, как рассчитывает, многомиллионную компенсацию, то вернется в Россию и будет менять гражданство. В этом решении ее поддержала вся семья.

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