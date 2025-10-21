Жительница Павловского Посада Марина Давыдова — сестра милосердия Больницы Святителя Алексия встретилась с президентом России Владимиром Путиным на торжественном мероприятии в Большом театре, посвященном 20-летию телеканала RT. Об этом сообщает издание REGIONS.

Медсестра стала героиней документальной картины «Сестры милосердия», снятой телеканалом в прошлом году, что и стало поводом для приглашения на закрытую часть события. Давыдова неоднократно участвовала в гуманитарных миссиях в Горловке и других городах Донбасса, а в ближайшее время планирует новую поездку в зону специальной военной операции.

По словам Марины, перед встречей с главой государства все приглашенные герои испытывали волнение. Как сестра милосердия, она видела свою задачу в поддержке других участников мероприятия и сама чувствовала их ответную поддержку. Президент лично пожал женщине руку и выразил благодарность за ее труд.

«Уверена, что пожав мне руку, Владимир Владимирович выразил признательность всем сестрам милосердия нашей больницы за помощь бойцам и жителям Донбасса», — добавила Давыдова.

На встрече с президентом обсуждалась необходимость показа документальных фильмов RT в школах и других учебных заведениях для передачи правды о героях специальной военной операции. По словам медсестры, личное общение с главой государства произвело на нее глубокое впечатление.

Коллеги характеризуют Марину Давыдову как человека «широчайшей души с большим сердцем», посвятившую всю жизнь служению людям.

Ранее сообщалось, что Белый дом отложил подготовку к саммиту Путина и Трампа.