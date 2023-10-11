Сестра погибшего при атаке ХАМАС уроженца Златоуста поделилась подробностями произошедшего

Родственница погибшего Давида Лысцова рассказала о том, что он пытался спастись вместе со своими коллегами. Об этом пишет RT .

Стало известно, что в результате нападения боевиков ХАМАС погиб 34-летний уроженец Златоуста. Напомним, что ранее нападавшие ворвались на фестиваль под названием Nature Party, который проходил в Израиле. Там Давид Лысцов работал охранником.

Во время атаки брат Ксении, вместе со своими коллегами, пытался поскорее уехать оттуда. Они полчаса ехали по полю, пока нападавшие не начали стрелять по машинам. А когда Давид понял, что арабы с автоматами в руках надвигаются на них, то он сказал парням быстро выходить из машины и бежать.

Им удалось спасти, но сам уроженец Златоуста погиб. Его застрелили, пока он сидел за рулем машины. На данный момент известно, что мужчина уже похоронен. У него остался ребенок.

А пока Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».