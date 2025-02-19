Сеть закусочных KFC объявила о переезде своего головного офиса в Техас

Руководство компании Kentucky Fried Chicken заявило, что ее центральный офис меняет свое местоположение. Теперь он будет находиться в штате Техас. Об этом сообщило РИА Новости.

Сетью ресторанов быстрого питания KFC владеет фирма Yum Brands. Она и объявила о переезде. Раньше головной офис находился в Луисвилле, штат Кентукки. Теперь же он переезжает в Техас, в город Плано. В ближайшие полгода туда будут переведены порядка сотни административных работников компании. Такое решение оправдывается тем, что Yum Brands хочет создать в США две штаб-квартиры, которые будут представлять также все принадлежащие этой организации бренды. В Техасе будут располагаться KFC и Pizza Hut, а Taco Bell и Habit Burger & Grill станут базироваться в Ирвайне, штат Калифорния.

Мэр Луисвилля уже заявил о разочаровании из-за переезда компании. По его словам, бренд KFC уже стал символом Кентукки, и то, что он уезжает в другой штат, очень прискорбно.

Ранее сообщалось о том, что компания, которая является мастер-франчайзи KFC в России и владельцем бренда Rostic's, приобрела бизнес «Эй Кей Раша». В итоге будет произведен ребрендинг, и все отделения KFC на российской территории будут преобразованы под марку Rostic's.