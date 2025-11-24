Сети жизни: мама пятерых детей из Подмосковья создала новый стандарт фронтовой маскировки

В подмосковном Фрязине уже три года работает уникальное производство, где создают маскировочные сети нового поколения. Добровольческое объединение «Масксети Фрязино «Покров» под руководством Наталии Помыкаловой, матери пятерых детей, разработало собственную эффективную методику маскировки, учитывающую реалии современной войны с дронами-разведчиками.

Изначально волонтеры, как и многие в 2022 году, занимались пошивом одежды для бойцов. Однако запрос с фронта на качественные маскировочные сети заставил их подойти к делу профессионально. Практика показала, что старые методы плетения сетей, эффективные против наземного наблюдения, бесполезны против беспилотников. С высоты материалы смотрелись иначе, выдавая позиции войск.

Образование и профессия Наталии Помыкаловой стали ключевым преимуществом. Будучи художником-реставратором-монументалистом, выпускницей Строгановки, она привыкла работать с большими форматами и оценивать визуальный эффект композиции. Это позволило ей анализировать маскировку с точки зрения оптики и перспективы. Волонтеры начали экспериментировать, тестируя свои разработки с помощью коптеров и отрабатывая технические и визуальные характеристики материалов.

Результатом стала выверенная технология, которая превратила рутинное плетение в точную науку о невидимости. Более подробно об этой разработке и пути многодетной мамы в своем материале рассказал REGIONS.

