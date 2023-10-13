Сев озимых культур завершили в Московской области

«Под урожай будущего года в Подмосковье засеяли озимыми зерновыми более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом заняты площади в 10,5 тысячи гектаров. Причем план по севу масличных культур перевыполнен — засеяно на 3,6 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.