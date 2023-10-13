Сев озимых культур завершили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
На территории Московской области завершился сев озимых культур, площадь которого в этом году превысила 95 тысяч гектаров. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Под урожай будущего года в Подмосковье засеяли озимыми зерновыми более 84 тысяч гектаров, озимым рапсом заняты площади в 10,5 тысячи гектаров. Причем план по севу масличных культур перевыполнен — засеяно на 3,6 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве добавили, что уборочная кампания в следующем году начнется сбором урожая озимых культур, поскольку яровые культуры созреют позже.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.