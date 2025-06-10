Северная Ирландия «взорвалась» протестными настроениями после изнасилования подростка
В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования девочки-подростка
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В Северной Ирландии начались массовые беспорядки, вызванные инцидентом с изнасилованием девочки-подростка, пишет Daily Mail.
Почти 2 тыс. ирландцев организовали в районе Гарривилль в Баллимене, графство Антрим, протестную акцию после того, как перед судом предстали двое 14-летних подростков, подозреваемых в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки в районе Клонавон-Террас.
Кроме того, протестные настроения среди жителей Северная Ирландия вызвало и то, что молодые люди, находясь на скамье подсудимых, потребовали предоставить им переводчика с румынского языка.
Местные жители требуют от властей и правоохранителей справедливого наказания для подростков. Люди считают, что полиция проявила недостаточную реакцию на произошедшее.
Как отмечает Daily Mail, в результате протестных акций на улицах Северной Ирландии были зафиксированы случаи повреждений зданий и полицейских машин. В результате столкновений с правоохранителями пострадали несколько человек.
Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе начались погромы на фоне протестов из-за миграционной политики США.