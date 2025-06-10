Северная Ирландия «взорвалась» протестными настроениями после изнасилования подростка

Почти 2 тыс. ирландцев организовали в районе Гарривилль в Баллимене, графство Антрим, протестную акцию после того, как перед судом предстали двое 14-летних подростков, подозреваемых в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девушки в районе Клонавон-Террас.

Кроме того, протестные настроения среди жителей Северная Ирландия вызвало и то, что молодые люди, находясь на скамье подсудимых, потребовали предоставить им переводчика с румынского языка.

Местные жители требуют от властей и правоохранителей справедливого наказания для подростков. Люди считают, что полиция проявила недостаточную реакцию на произошедшее.

Как отмечает Daily Mail, в результате протестных акций на улицах Северной Ирландии были зафиксированы случаи повреждений зданий и полицейских машин. В результате столкновений с правоохранителями пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе начались погромы на фоне протестов из-за миграционной политики США.