Северная Осетия привлекла 31 млрд инвестиций благодаря одному решению Путина

Северной Осетии-Алании удалось привлечь за 2,5 года более 31 млрд рублей инвестиций в регион. Как рассказал глава РСО-Алания Сергей Меняйло, это стало возможно после одного решения президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает URA.RU .

Северная Осетия активно взаимодействует с вице-премьером Александром Новаком, который курирует Северо-Кавказский Федеральный округ с 2021 года. Это назначение — решение российского президента, которое дало свои результаты.

Так, в республике Осетия создали не менее 1,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в экономику составили 31 млрд рублей: в рейтинге инвестпривлекательности регион занял 13-е место. Это позволило приступить к реализации многих проектов. Например, создание предприятия по производству кормов, сада «Казачий хутор, «Алания парк», курорта «Мамисон» и терминал аэропорта Владикавказа.

«Алгоритм, когда в ведении зампредов российского правительства находятся федеральные округа, себя показал с отличной стороны: создаются условия для бизнеса, оперативно прорабатывается федеральная поддержка по важным для региона направлениям», — добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что глава одного подмосковного округа рассказал про его экономическое развитие.