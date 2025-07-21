Северный олень сбежал из скандального зоопарка

Северный олень уже два дня гуляет по Уфе после побега из контактного зоопарка «Миллениум». Инфо24 выяснило , что могло подвигнуть животное на побег, и раскрыло неприятные аспекты.

Посетитель забыл закрыть вольер, а олень воспользовался возможностью оказаться на свободе. По данным издания, у владелицы зоопарка бизнес-леди и экс-модели Евгении Машко нет лицензии на содержание животных, а условия их жизни далеки от идеальных.

Выяснили, что посетители неоднократно жаловались на состояние зверей. Кролик с вывихнутой лапой, зашуганные животные, самоед с ранами на теле — это лишь часть тревожных сигналов. В администрации зоопарка утверждают, что собаку «спасли из приюта» и лечат, но гости сомневаются в этом. Маленькие вольеры, грязные кормушки и явные признаки стресса у животных заставляют задуматься.

Пока оленя ищут, горожане делятся в соцсетях советами, как вести себя при встрече с крупным беглецом.

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