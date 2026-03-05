Северный ветер и ночные морозы: прогноз погоды в Подмосковье на 5 марта

В четверг, 5 марта, в Московском регионе сохранится облачная погода с небольшими осадками. Ожидаются снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем температура воздуха составит 0…+2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5. В Подмосковье в дневные часы ожидается от –2 до +3 градусов, ночью похолодает до –8.

Ветер будет северного направления со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление в течение суток составит 741–748 мм рт. ст.

Ранее агроном дала рекомендации по спасению сада и построек зимой. Первоочередная задача — счищать тяжелый снег с крыш теплиц, иначе поликарбонат или стекло могут рухнуть под нагрузкой.

Важно также освободить от укрытий розы и кустарники: под тяжестью мокрого снега ветки могут сломаться. Если погода позволит, в конце месяца проводят обрезку деревьев, оставляя у роз стебли по 8–12 см. Главное — не торопить события, а помочь саду справиться с аномальной зимой.