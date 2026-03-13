Североатлантический циклон принесет аномально высокие температуры в столицу

Североатлантический циклон, пришедший в Центральную Россию, в ближайшие дни принесет Москве аномально высокие температуры. По прогнозам, дневные показатели могут побить многолетние рекорды. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России, ссылаясь на слова профессора Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, метеоролога Михаила Толстых.

Специалист пояснил, что ночные температуры в столице в ближайшие дни будут держаться около 0 градусов, осадков не ожидается. В сочетании с промерзшей почвой это приведет к постепенному оттаиванию снега. Прогнозы на более длительный период носят вероятностный характер: мультимодельные ансамбли Всемирной метеорологической организации и Гидрометцентра России показывают положительную аномалию средненедельной температуры на 3–5 градусов выше нормы вплоть до конца марта. Однако кратковременные похолодания с небольшими отрицательными значениями остаются возможными.

Эксперт предупредил, что при сочетании теплых дней, теплых ночей и дождей возможны ускоренное таяние снежного покрова и связанные с этим последствия, включая подтопления и сырость в городских районах. Он также отметил, что народные приметы утратили актуальность из-за изменений климата. Например, поверье о сходе снега к 12 апреля в связи с ранней Пасхой не имеет научного обоснования.

Прогноз на всю весну в регионе, по словам Толстых, остается крайне ненадежным, однако аномально теплый март может сделать сезон в среднем теплее нормы. В то же время метеоролог подчеркнул, что точные прогнозы возможны только на несколько дней вперед, и дальнейшие изменения температуры остаются вероятностными.

