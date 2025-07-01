Северокорейский лидер отдал дань памяти военным КНДР, погибшим в украинском конфликте

В Северной Корее прошла церемония, во время которой показали видео того, как Ким Чен Ын кладет руку на гроб солдата, погибшего в украинском конфликте. Об этом сообщила The Guardian.

В Пхеньяне прошло мероприятие в честь первой годовщины подписания военного договора между РФ и КНДР. Во время этой церемонии постоянно показывались видеокадры с Ким Чен Ыном, а также российскими и северокорейскими военнослужащими. Там же показали фотографию, на которой глава Северной Кореи стоит с положенной на гроб погибшего солдата рукой.

«На одном из изображений предположительно были страницы из залитого кровью блокнота, предположительно принадлежавшего северокорейскому солдату, который был найден на поле боя в Курской области России», — указали журналисты.

Во время празднования годовщины договора прошло выступления артистов, как из КНДР, так и из России.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили отправиться на новый пляжный курорт в Северную Корею. Курорт Вонсан расположен на восточном побережье Корейского полуострова, поездка на него происходит через Приморье. Все поездки предлагаются от лица аккредитованного туроператора, они рассчитаны на семь ночей и восемь дней. В программу визита в КНДР входит не только отдых на пляже, но и посещение столицы Северной Кореи Пхеньяна и знакомство с его достопримечательностями.