Севшее на мель на Сахалине китайское судно может летом вновь выйти в плавание

Китайский сухогруз An Yang 2, в феврале этого года оказавшийся на мели у берегов Сахалина из-за сильного шторма, скоро вновь может вернуться на воду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

О планах этим летом вернуть судно в море заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, для осуществления этой цели будут использоваться современные спасательные технологии — пневматическая роликовая система и лебедки, установленные на специально подготовленной барже.

Глава региона подчеркнул, что процесс отправки на воду An Yang 2 будет проведен после согласования всех документов с китайскими партнерами, которые завезут необходимое снаряжение.

Напомним, 8 февраля 2025 года сухогруз из-за сильного шторма оказался на мели. На борту находились 20 человек. Никто из них не пострадал. Благодаря слаженным действиям спасателей экологические риски, связанные с утечкой в море топлива, удалось предотвратить.

Ранее сообщалось, что суд отказал владельцам танкеров «Волгонефть» в создании фондов для компенсаций после крушения.