Сезон бахчевых культур начался в Московской области

В Подмосковье стартовал сезон продажи арбузов и дынь, он продлится до 1 ноября. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в этом году в регионе будут функционировать 236 торговых мест по продаже арбузов и дынь. В среднем цена за один килограмм арбуза составляет от 40 до 65, дыни — 90 до 125 рублей. Их поставляют из разных регионов России, Турции и Ирана.

«При выборе качественного продукта специалисты Минсельхоза рекомендуют обращать внимание на отсутствие трещин и темных пятен, а также оценивать звук при постукивании, который должен быть гулким», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.