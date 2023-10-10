Сезон фонтанов в Подмосковье подходит к концу

В Московской области завершается сезон фонтанов. В этом году он закрывается 16 октября, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.

Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, после отключения фонтанов коммунальные службы начнут мероприятия по их консервации, чтобы защитить коммуникации и конструкции от неблагоприятных погодных условий зимой.

«Это необходимо делать для лучшего сохранения оборудования фонтанов, чтобы они радовали наших жителей долгие годы», — подчеркнул министр.

Сейчас в Подмосковье функционирует свыше 240 фонтанов. Во время консервации сотрудники коммунальных служб в том числе произведут слив воды, промоют чаши, прочистят заборные решетки, а в фонтанах с подсветкой демонтируют светильники. Все сооружения на зиму укроют специальным материалом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов и профильным ведомствам тщательно следить за уборкой дорог в осенне-зимний период.