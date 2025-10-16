Сезон охоты на пушного зверя открылся в северном регионе России

В ЯНАО официально открылся сезон охоты на пушных зверей, который продлится с 15 октября по 28 февраля 2026 года. Это стало известно интернет-издание «Ямал-Медиа».

Согласно информации службы по охране биоресурсов региона, охотникам разрешена добыча семи видов пушных животных: соболя, американской норки, белки, ласки, горностая, лесной куницы и росомахи. Эти сроки установлены с учетом биологических циклов животных и традиций северного промысла.

Ведомство акцентировало внимание на необходимости строгого соблюдения техники безопасности при обращении с охотничьим оружием и правил охоты, включая нормы добычи и разрешенные способы промысла.

Специалисты также призвали охотников соблюдать охотничью этику, что особенно важно для сохранения популяций ценных видов животных в условиях арктической экосистемы.

Ранее сообщалось, что в реках Подмосковья начался ночной клев налима: трофейного деликатеса с нежнейшим мясом.