Сезон подледного лова на Сахалине открыт, но рыболовам напоминают о строгих правилах

С приходом зимы сахалинские водоемы стали центром притяжения для любителей рыбалки. На севере острова уже идёт активная ловля зубатки, в то время как южане пока довольствуются уловом малоротой корюшки и наваги. Пик сезона ожидается в январе-феврале. Чтобы отдых не обернулся крупными штрафами, специалисты СКТУ опубликовали подробную инструкцию для рыболовов.

Основное правило — общее число крючков на всех используемых снастях не должно превышать десяти. Для рыбалки по принципу «поймал-отпустил» необходимо использовать крючки без бородок. Если же такая ловля практикуется на реке или озере, то к этому добавляется требование к блесне: ее длина — не более 100 мм, а количество жестко закрепленных крючков — до четырех, с расстоянием до жала не больше 20 мм.

Под строгим запретом находятся любые сетные орудия лова (неводы, бредни, мережи и т.д.), а также использование взрывчатых, химических или одурманивающих веществ. В ведомстве подчеркнули: даже простое нахождение в водоохранной зоне с незарегистрированными сетями является нарушением.

Установлены четкие лимиты на суточный вылов популярных видов рыбы. Эти нормы едины для морской и пресноводной рыбалки:

· Навага — не более 100 особей; · Азиатская зубастая корюшка — до 200 штук; · Малоротая (в том числе морская) корюшка — не более 300 штук; · Красноперка и голец — до 30 штук каждого вида.

Важно: если рыбалка длится более суток, общий улов не может превышать двух дневных норм.

Также существует минимальный разрешенный размер для вылова: · Навага — от 19 см; · Красноперка — от 15 см; · Проходной голец — от 20 см.

Вся рыба, не достигшая установленного размера, должна быть немедленно отпущена. Оставлять ее на льду запрещено.

Рыбакам настоятельно рекомендуют соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор. За нарушение грозит административный штраф по статье 8.33 КоАП РФ, который может достигать 5 000 рублей.

Отдельно напоминают о правилах Водного кодекса: движение и стоянка транспортных средств в водоохранных зонах разрешены только на дорогах с твердым покрытием и специальных площадках. Выезд на лед также запрещен. Нарушителям грозят штрафы от 3 000 до 4 500 рублей. Отсутствие предупреждающего знака «Водоохранная зона» не освобождает от ответственности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб рыбак, вышедший на неокрепший лед на реке.