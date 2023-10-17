Сезон работы фонтанов завершился в Московской области

В Московской области завершился сезон работы фонтанов, сотрудники коммунальных служб начали выполнять мероприятия по их консервации на зиму. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«В следующем году фонтаны снова будут радовать жителей Подмосковья», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что работы по консервации фонтанов проводят для того, чтобы защитить их от низких температур и неблагоприятных погодных условий. В рамках работ коммунальные службы проводят слив воды, промывку чаш, снимают насадки и не только. Конструкции водных сооружений укрывают. В ведомстве напомнили, что в регионе работает 241 фонтан, 49 из них — установлены по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».