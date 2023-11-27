Сезон речной пассажирской навигации завершился в Московской области

В ведомстве уточнили, что с начала мая в общей сложности речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались около 32 тысяч пассажиров. Это на 3% больше прошлогодних показателей. Наибольшее число поездок было зафиксировано на маршруте в Лыткарине — 20 тысяч.

«Речная навигация позволяет жителям экономить время в пути, минуя использование личного и наземного общественного транспорта», — отметил зампред Правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.