Сезон скидок на Египет: успеть до марта, пока цены снова не взлетели

Туристические эксперты определили временное окно, когда россияне могут отдохнуть на курортах Египта с максимальной выгодой. Согласно анализу рынка, сезон самых доступных цен традиционно стартует сразу после новогодних праздников и продлится до начала марта 2026 года, пишет ПРАЙМ .

Как отмечают специалисты, наиболее выгодные предложения ждут туристов в конце января и на протяжении всего февраля. В этот период недельный тур на двоих в отель категории «четыре звезды» с системой питания «все включено» обойдется в сумму от 75 000 рублей. Отдых в более комфортабельном пятизвездочном отеле будет стоить от 95 000 рублей за ту же неделю. В указанную стоимость, по данным туроператоров, обычно входит прямой чартерный перелет из Москвы, проживание, питание по системе «все включено» и медицинская страховка.

Египет продолжает оставаться одним из лидеров зимнего отдыха среди россиян благодаря удачному сочетанию факторов: теплому климату, развитой системе «все включено», огромному выбору отелей на любой бюджет и доступным прямым перелетам не только из Москвы, но и из многих других российских городов.

Именно эта транспортная доступность, по мнению экспертов, продолжает положительно влиять на стабильно высокий спрос. Таким образом, у желающих сэкономить есть чуть больше месяца, чтобы успеть забронировать путевку до начала весеннего роста цен.

Ранее сообщалось, что отдых за границей стал доступнее, чем отдых в России.