СФ лишил неприкосновенности сенатора Савельева по запросу генпрокурора

Сообщается, что он подозревается в причастности к организации убийства. Соответствующей информацией поделились в РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Об этом стало известно в пятницу, 2 августа.

Дмитрий Владимирович Савельев занимает пост сенатора Российской Федерации от Тульской области (начиная с 2016 года). Также он является одним из членов партии «Единая Россия». С осени прошлого года он вошел в Комитет по экономической политике.

Днем 2 августа сенатор был задержан сотрудниками прокуратуры на выходе с заседания. Уточняется, что это связано с подозрением на его причастность к организации убийства. Так, Совет Федерации получил представление от генерального прокурора России с просьбой о лишении Савельева неприкосновенности.

Позже стали известны сведения о том, что СФ исполнил поручение Игоря Краснова в связи с установлением причастности сенатора к совершению преступления.

Ранее появилась новость о кадровых изменениях в Министерстве обороны Российской Федерации. Михаил Сапунов покинул пост главы департамента военного имущества.