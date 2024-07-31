«Снят с должности»: в Минобороны РФ произошли кадровые изменения

Об уходе главы департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации рассказал Владимир Рогов. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в социальных сетях.

По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты, Михаил Сапунов был снят с должности директора департамента военного имущества МО РФ. К слову, он занимал ее с 2020 года. Причины ухода не разглашаются – официальные источники не давали комментариев по этому поводу.

Также глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» опубликовал фотографию Сапунова. Под ней Рогов подписал: «Очередное кадровое решение в МО РФ».

Стоит отметить, что Михаил Сапунов является почетным гражданином Краснознаменска. В 2014 году ему даже удалось одержать победу в выборах главы городского округа с результатом 71,08 %.

Ранее сообщалось о том, что глава МЧС Крыма уволил своего помощника за езду без прав. Глава ведомства заявил о задержании Ингмара Левчика.