«Сгорел от удара молнии»: погорельцам из Солнечногорска окажут адресную помощь

В администрации городского округа Солнечногорск прошла встреча с жителями сгоревшего от удара молнии дома по улице 3-я Урицкого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Первый замглавы Артем Попов рассказал, что погорельцам предоставят материальную помощь, а также окажут содействие в разборе завалов, вывозе мусора и расчистке дома.

Напоминаем, пожар в частном доме случился в минувшие выходные. Огонь уничтожил второй этаж и внутренние помещения первого этажа. Общая площадь пожара составила более ста тридцати квадратных метров.

Накануне сообщалось, что во время пожара на подмосковной железнодорожной станции никто не пострадал.