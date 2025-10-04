Сгоревшие машины, закрытые ТЦ: что происходит в Белгородской области после атаки ВСУ

С вечера пятницы, 3 октября, Белгородская область подвергается атакам украинских беспилотников. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что сначала дрон ВСУ атаковал сельскохозяйственную технику в селе Ясные Зори, которая в это время находилась в поле. В результате инцидента пострадал водитель комбайна, получивший травмы.

Днем стало известно о новых массированных ударах по Белгороду и Белгородскому району. В результате повреждены жилая многоэтажка и припаркованные автомобили.

В селе Стрелецкое пострадали ворота частного дома, а в селе Пушкарское — кровля одного из домов. В связи с атаками в Белгороде до конца дня были закрыты несколько торговых центров (ТЦ) и часть «Центрального рынка».

В Белгороде после последнего налета украинских беспилотников загорелась сухая трава.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мерах по восстановлению электроснабжения Белгорода на фоне атак беспилотников со стороны украинских вооруженных формирований.