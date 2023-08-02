«Сгорит» или останется: стала известна судьба пенсий, которые пожилые не смогли получить вовремя

Пенсионерам не стоит беспокоиться о «сгорании» пенсии, если они планируют уехать в длительный отпуск и не смогут забрать ее в назначенный срок. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Социальный фонд России.

В Соцфонде пояснили, что если пожилой человек получает выплаты через почту, а в назначенный день его не оказалось дома, то пенсия не «сгорит» — ее все еще можно будет забрать, но в кассе «Почты России». Главное здесь — успеть обратиться не позднее 18 числа месяца, так как это последний день выплатного периода в Москве и Московской области. В Соцфонде отметили, что у регионов РФ сроки выплатного периода могут отличаться.

А что после 18-го?

По словам экспертов, деньги не «сгорят», но снова переместятся — на этот раз они вернутся в социальный фонд. В таком случае в следующем месяце пенсионер получит выплату за два месяца.

«Если вас не было в течение нескольких месяцев, но не более шести, вы также можете получить пенсию в выплатной период каждого месяца. Если же вы не обращались за пенсией в течение шести месяцев, выплата будет приостановлена. В данном случае необходимо написать заявление о возобновлении либо в клиентской службе СФР, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте Социального фонда или портале госуслуг», — подчеркнули в Соцфонде.

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Доверенность как выход

Также в СФР посоветовали пенсионерам, которые планируют уехать из дома надолго, оформить доверенность на право получения пенсии другим лицом. Документ можно оформить на детей, внуков, родственников и близких друзей.

При этом если пожилой человек отсутствует дома более года, он обязан каждые 12 месяцев подтверждать в территориальном органе Соцфонда факт регистрации по месту получения пенсии. Однако проще всего, утверждают в СФР, перевести пенсию на банковскую карту. Для этого надо подать соответствующее заявление.

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