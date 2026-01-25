Шаги к безбарьерной среде: аэропорт Шереметьево становится доступнее для всех пассажиров

Крупнейший авиационный хаб страны, международный аэропорт Шереметьево, сделал новый шаг в развитии безбарьерной среды. Учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Всероссийским обществом глухих (ВОГ), что направлено на повышение комфорта и безопасности для пассажиров с нарушениями слуха. Этот шаг продолжает системную работу по адаптации инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Совместная работа с профильной организацией позволит аэропорту разработать и внедрить специальные меры, учитывающие специфические потребности данной категории путешественников. Это особенно актуально, учитывая статистику: в 2025 году услугами Шереметьево воспользовались более 2 000 человек с нарушениями слуха, а общее число пассажиров с ОВЗ превысило 189 тысяч.

Аэропорт уже имеет опыт в создании доступной среды: в терминалах функционируют специальные зоны отдыха, внедрена тактильная и визуальная навигация, а персонал регулярно обучается взаимодействию с маломобильными пассажирами.

Новое соглашение позволит точечно улучшить сервис именно для глухих и слабослышащих людей, например, через модернизацию систем визуального оповещения или подготовку сотрудников, владеющих основами русского жестового языка.

