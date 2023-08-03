Шахматный клуб для взрослых и детей возведут в Видном

Клуб для занятия шахматами построят на проспекте Ленинского Комсомола в городе Видном Ленинского округа. Его архитектурный облик одобрила рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщили в Мособлархитектуре.

«Помещения можно будет использовать не только для обучения шахматистов, но и проведения турниров. Строительство объекта планируется начать в 2024 году», — рассказал министр областного Правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, реализация проекта позволит создать в городе восемь рабочих мест. В новом шахматном клубе обустроят кружковые, кабинет шахмат, методологический кабинет, инвентарную, технические и другие помещения.

«Облик здания отличается чистотой линий и строгостью цветовых решений. Белизна фасадов подчеркивается темно-серыми, почти антрацитовыми оттенками, становясь аллюзией на тему игры в шахматы», — отметила главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Прилегающую территорию благоустроят, при работах будет учитываться доступность для маломобильных групп населения.

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