Затронет ли Эль-Ниньо Москву: Росгидромет оценил риски опасного погодного явления для столицы

Природное явление Эль-Ниньо, которое в ближайшее время может начаться на Земле, не представляет прямой угрозы для Москвы. Такое заявление сделал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, передает Агентство городских новостей «Москва».

Эксперт пояснил, что во время фазы Эль-Ниньо температура океанических течений в экваториальной части Тихого океана повышается. Это неизбежно отразится на глобальном климате планеты, однако напрямую на погоду в российской столице явление не повлияет. Цыганков подчеркнул, что спрогнозировать конкретные последствия для территории России через год или два невозможно.

«Мы наблюдаем за погодой и можем давать прогнозы на ближайшие дни. Все, что за этими пределами, — область неопределенности. Пока что мы не знаем, чего именно стоит опасаться, потому что непонятен сам характер возможного воздействия», — рассказал Цыганков.

Напомним, Эль-Ниньо — это колебание температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане, которое влияет на климат по всему миру, вызывая засухи, наводнения и аномальную жару в разных регионах. Последний мощный цикл наблюдался в 2023-2024 годах, после чего наступила нейтральная фаза. Ученые ожидают новое развитие явления в 2026-2027 годах. По словам Цыганкова, Росгидромет продолжит мониторинг ситуации, но пока оснований для беспокойства у жителей столицы нет. Москвичам не стоит связывать текущие погодные аномалии с Эль-Ниньо, поскольку их причины лежат в других климатических механизмах.

