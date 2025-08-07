SHAMAN назвал место в России, где хотел бы остаться жить

Ярослав Дронов, российский исполнитель, выступающий под сценическим именем SHAMAN, побывал в историко-археологическом комплексе Новый Херсонес, расположенном в Крыму. Сопровождал певца и проводил для него экскурсию по территории духовного и культурного центра отец Антоний Камальдинов, об этом сообщил Пятый канал.

Артист прогулялся по археологическому парку, где узнал об истории Свято-Владимирского собора. По словам Дронова, собор произвел на него сильное впечатление.

«Здесь повсюду запах ладана. Это, конечно же, для меня большое удовольствие — приехать вот в эту гавань, потому что я, как человек кочевой, гастрольный, который сегодня здесь, а завтра там. Я бы здесь, наверное, и жить остался», — поделился своими эмоциями музыкант.

Дронов подчеркнул, что такое место требует не только посещения, но и глубокого проникновения в его атмосферу. Он также зажег свечу и совершил молитву у уцелевших фрагментов храма VI века, находящегося в Корсуни.

