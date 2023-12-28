SHAMAN объяснил отмену своих концертов в России

Как оказалось, SHAMAN предпочел сибирскому региону Москву. Почти перед самыми концертами в Томске и Новосибирске его позвали выступать в Совфеде, а позже в «Зарядье», где он пел гимн РФ, пишет издание «Утро.ру».

Об отмене артист предупреждал в соцсетях, назвав среди причин технические проблемы. Пока неизвестно, перенесут ли концерт патриотичного исполнителя.

«Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!», — пообещал Дронов в личном блоге.

При этом звездные обозреватели уточняют, что сибиряки раскупили билеты на концерт Дронова почти моментально.

Ранее сообщалось, что SHAMAN согласился стать доверенным лицом Путина. Известно, что его зарегистрируют в ЦИК.