SHAMAN объяснил отмену своих концертов в России
Фото: [© Владимир Астапкович/ РИА Новости]
У Ярослава Дронова отменилось сразу три запланированных тура.
Как оказалось, SHAMAN предпочел сибирскому региону Москву. Почти перед самыми концертами в Томске и Новосибирске его позвали выступать в Совфеде, а позже в «Зарядье», где он пел гимн РФ, пишет издание «Утро.ру».
Об отмене артист предупреждал в соцсетях, назвав среди причин технические проблемы. Пока неизвестно, перенесут ли концерт патриотичного исполнителя.
«Придется немного подождать. Но мы обязательно с вами увидимся!», — пообещал Дронов в личном блоге.
При этом звездные обозреватели уточняют, что сибиряки раскупили билеты на концерт Дронова почти моментально.
Ранее сообщалось, что SHAMAN согласился стать доверенным лицом Путина. Известно, что его зарегистрируют в ЦИК.