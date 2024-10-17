SHAMAN объяснил, зачем регистрирует бренд «Я русский», и будет ли поить водкой Милонова с Собчак

Российский исполнитель песен патриотического жанра Ярослав Дронов (SHAMAN) подтвердил в своем аккаунте в соцсетях, что действительно подавал документы для регистрации торгового знака «Я русский».

Со слов певца, речь идет исключительно о защите интеллектуальных прав и не более того. Как отметил Дронов, за последние два года написанная им песня с одноименным названием стала не просто хитом, а самым настоящим брендом.

«Сделал это, в первую очередь, для защиты своей репутации — ко мне постоянно обращаются предприниматели и крупные компании с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием „Я русский“» — отметил он.

В продолжение темы SHAMAN посетовал, что маркетплейсы буквально наводнило внушительное количество продукции с его изображениями, которая довольно сомнительного качества. Певец подчеркнул, что сам он абсолютно никакого отношения к ней не имеет, а людям продают самый обычный контрафакт.

Прокомментировал Дронов также критику его действий со стороны общественности. В частности — журналистки Ксении Собчак и депутата ГД Виталия Милонова, заявивших ранее, что он якобы собирается продавать под брендом «Я русский» спиртные напитки.

«Как автор и исполнитель этой песни я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего. И, конечно же, никакой водкой „Я русский“ спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами хорошо с этим справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — заключил Дронов.

Ранее сообщалось, что концерт SHAMAN в Ставрополе отменили после опроса губернатора в соцсетях.