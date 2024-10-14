SHAMAN опубликовал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой

Фотоснимок с документом появился в телеграм-канале певца. Судя по кадрам, супруги расторгли брак 13 октября 2024 года. Это стало поводом для обсуждения в соцсетях.

Заслуженный артист РФ SHAMAN никак не прокомментировал фотографию со свидетельством о расторжении брака. Однако подписчики поддержали его, поздравив с наступлением нового этапа в жизни и пожелав счастья.

Как известно, супруги разошлись из-за плотного графика обоих. Работа не оставляла ни минуты времени на личную жизнь. В итоге пара, просуществовав 7 лет, распалась.

Однако многие фанаты все еще недоумевают, почему так произошло. В связи с этим специалисты в области эзотерики уже высказали свои предположения. Так, к примеру, ранее таролог Панина назвала одну из причин и спрогнозировала певцу свадьбу в следующем году.