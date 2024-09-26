SHAMAN подтвердил развод с Мартыновой спустя семь лет брака

Исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с URA.RU подтвердил развод с Еленой Мартыновой и объяснил, почему супруги решили разойтись спустя годы брака.

Второй брак одного из самых патриотичных исполнителей России распался. В беседе с уральским изданием блондин признал, что он и Елена Мартынова больше не будут существовать как муж и жена. По словам SHAMANa, решение было совместным.

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — пояснил артист.

Напомним, 32-летний артист ранее был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. У пары родилась дочь, но это не спасло брак. С Мартыновой артист расписался в 2017 году. После роста популярности Дронова его супруга признавалась, что они редко видятся, но до последнего стараются сохранить семью. Насколько известно, общих детей у исполнителя и Мартыновой нет.

Ранее сообщалось, что SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой.