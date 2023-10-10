Шани Лук, которую боевики ХАМАС везли с переломанными ногами в машине, жива

Мать 22-летней немки Шани Лук, пропавшей в Израиле, кадры с которой облетели весь мир в первый день атаки ХАМАС, оказалась жива.

Об этом пишет канал «Раньше всех. Ну почти», который приводит словам мамы девушки: Шани находится в тяжелом состоянии сейчас в одной из больниц сектора Газа, пострадавшей необходима срочная эвакуация.

Напомним, что на видео, снятом террористами, в кузове машины лежала с переломанными ногами и в луже крови девушка. Выяснилось, что это похищенная ХАМАС с музыкального фестиваля Шани Лук. Немецкая генпрокуратура уже проводит расследование в отношении боевиков, так как минимум одна немецкая студентка погибла.