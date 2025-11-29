Шанс поймать болезнь вовремя: химчанам предложили бесплатную диагностику рака

29 ноября в поликлинике №2 на улице Лавочкина, дом 22, с 9:00 до 14:00 будет работать специальный диагностический центр, где можно проверить основные системы организма. Программа скрининга включает обследование новообразований кожи, органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.

Для женщин предусмотрена маммография, УЗИ молочных желез и мазок на онкоцитологию, а для мужчин — анализ ПСА для оценки рисков развития рака предстательной железы.

Как отметила старшая медицинская сестра Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова, доступность ранней диагностики является ключевым приоритетом современной медицины. Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также результаты предыдущих исследований при их наличии.

Диагностика организована на базе центра амбулаторной онкологической помощи, оснащенного современным оборудованием, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно начинать лечение в медицинских учреждениях, максимально приближенных к месту жительства пациентов. Такой подход соответствует стратегии развития онкологической службы, делающей акцент на профилактике и раннем выявлении опасных заболеваний.

