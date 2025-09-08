Шантаж Трампа: зачем США заставляют мир отказаться от российской нефти

Политолог Иван Бирюлин в беседе с RuNews24.ru рассказал , почему США так стремятся переориентировать европейский энергорынок на американские поставки, заменив ими привычные российские.

Администрация Дональда Трампа активизировала давление на европейские страны с требованием полного отказа от российской нефти. Параллельно Вашингтон готовит санкции против основных импортеров российских энергоресурсов — Китая, Индии и Турции. По мнению Ивана Бирюлина, эта стратегия преследует двойную цель: ослабить конкурентов и переориентировать европейский энергорынок на американские поставки.

Эксперт отмечает, что реальный отказ Европы от российских энергоносителей приведет к системным изменениям. С одной стороны, это соответствует курсу ЕС на снижение зависимости от российских ресурсов, но с другой — создает риски для европейской промышленности. Рост цен на энергоносители и сокращение доступных объемов могут подорвать конкурентоспособность ключевых отраслей экономики.

Для России такие ограничения открывают возможности для ускоренной переориентации потоков нефти и газа на перспективные рынки Азии и Ближнего Востока. Уже сегодня Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российских энергоресурсов, а расширение формата БРИКС создает новые логистические и финансовые механизмы для таких сделок.

Политолог также подчеркнул, что Вашингтон использует энергетическую тему как инструмент геополитического влияния. Санкции против покупателей российской нефти призваны не столько ограничить доходы Москвы, сколько усилить позиции США на мировом рынке энергоресурсов. Европа в этой ситуации рискует оказаться заложником чужих экономических интересов, теряя доступ к дешевым ресурсам и рынкам сбыта.

Итогом этой политики, как заключил политолог, может стать формирование двух конкурирующих энергетических блоков: западного во главе с США и восточного с участием России, Китая и стран БРИКС.

Ранее сообщалось, Зеленский перекрыл транзит российской нефти в Словакию после встречи с Фицо.