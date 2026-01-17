Шатун у деревни Бор: в лесах Ленобласти бродит разбуженный охотниками медведь

В Тихвинском районе Ленинградской области произошел опасный инцидент с диким животным. По данным издания 47news , вблизи деревни Бор охотники, предположительно, потревожили бурого медведя в его зимней берлоге, что привело к нападению хищника на одного из людей.

Сообщения о медведе, неожиданно вышедшем из спячки, появились в социальных сетях утром 17 января. Согласно публикациям, инцидент произошел еще в период новогодних праздников. После встречи с людьми травмированное животное, вероятно, продолжает бродить по лесным массивам вблизи населенного пункта.

Факт преждевременного пробуждения медведя в региональном комитете по охране животного мира подтвердили. Однако официальные представители отказались комментировать информацию о пострадавшем охотнике, сославшись на отсутствие полных данных.

Как пояснили в ведомстве, подобные случаи зимнего беспокойства животных охотниками — не редкость. Сейчас специалисты ведут активную работу по информированию местных жителей, распространяя памятки с правилами поведения при возможной встрече с медведем-шатуном.

Эксперты связывают ранний подъем зверя с аномальными погодными условиями. Бесснежное начало зимы в этом году существенно осложнило для бурых медведей процесс залегания в спячку, которая в норме длится с ноября до конца марта. Потревоженное и дезориентированное животное теперь представляет повышенную опасность для всех, кто находится вблизи лесных массивов Тихвинского района.

Ранее сообщалось, что Умар Кремлев устроил забег и бокс с медведем в подмосковном Серпухове.