Шатурский феномен: к незрячему экс-полицейскому выстраиваются очереди в массажном салоне

Восемь лет назад жизнь Александра Чайки из подмосковной Шатуры кардинально изменилась. Потеряв зрение, он был вынужден оставить службу в полиции. Однако, вместо того чтобы сдаться, мужчина нашел в себе силы начать все заново, выбрав путь медицинского массажиста. Подробности о необычном пути жителя региона узнал REGIONS .

Несмотря на то что Александр различает лишь смутные силуэты, он с полной отдачей погрузился в новую профессию. Три года потребовалось на интенсивное обучение, включавшее регулярные поездки на курсы в Москву. Упорство принесло плоды: в 2020 году он занял второе место на Всероссийском конкурсе среди незрячих специалистов.

Сегодня его кабинет редко бывает пустым. Стены украшены дипломами, а поток благодарных пациентов подтверждает высокий уровень мастерства. Многие клиенты отмечают особый подход.

«Он лучше чувствует тело и точнее находит проблему», — говорят благодарные клиенты.

Мужчина стал примером подтверждения китайской мудрости, согласно которой незрячий массажист «на вес золота».

Огромную роль в этом преображении сыграла поддержка семьи — супруги и детей. Их вера помогла Александру принять новую реальность и двигаться вперед. Пройдя трудный путь адаптации, сегодня он смотрит в будущее со спокойной уверенностью.

Сам Александр убежден, что главные ограничения часто находятся в сознании человека. У него много профессиональных планов, но основная миссия остается неизменной — не только помогать людям обрести физическое здоровье, но и вдохновлять их на поиск внутренних ресурсов и новых возможностей в любой ситуации. Восемь лет в новой профессии стали для него не просто работой, а началом жизни, наполненной глубоким смыслом и созиданием.

