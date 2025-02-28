Шеф-кондитер Завадская назвала способ избежать набора лишних килограммов на блинах

На масленичной неделе велик соблазн съесть блинов больше, чем надо. Шеф-кондитер Лилия Завадская назвала способ не переесть блины. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего спасет заморозка. Позже в любой момент можно разогреть блины, и они останутся такими же аппетитными. Это прекрасное готовое блюдо, не теряющее вкус после заморозки и хранящееся до одного-двух месяцев, при соблюдении правил.

Эксперт добавила, что с целью того, чтобы замороженные блины сохранили свою свежесть и не приобрели неприятный запах, нужно их герметично упаковать. Кроме того, важно соблюдать правила товарного соседства, то есть выделить блинам отдельное место на полке, где не будет мяса, рыбы, зелени и других пахнущих продуктов.

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