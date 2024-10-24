Шеф-повар Серкова рассказала о готовке 130 кг чак-чака для саммита БРИКС

Шеф-повар Рузиля Серкова поделилась в разговоре с RT деталями подготовки к саммиту БРИКС. Она рассказала про работу команды поваров и готовку огромных порций национального татарского блюда.

Подготовка к столь важному международному событию в Казани шла активно. Как уточнила повар, началась она еще за неделю до саммита. Было важно рассчитать все, в том числе и порции чак-чака. Известно, что на каждую прибывшую делегацию приготовили около двух килограммов лакомства.

Сама шеф-повар Рузиля умеет почти 40 лет опыта работы поваром. Своими руками она приготовила не меньше 10 кг из 130 чак-чака для саммита. Команда успела доделать все запланированное и порадовать гостей мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин угостил лидеров стран БРИКС традиционными татарскими блюдами во время ужина.