Шел за ней по пятам: молодая пара в Воскресенске спасла пенсионерку от ночного преследователя

В микрорайоне Цемгигант вечер перестал быть томным для пожилой местной жительницы. Возвращаясь от подруги, женщина обнаружила, что за ней неотступно следует незнакомец. Чем бы закончилась эта история, неизвестно, если бы не бдительность молодой пары на автомобиле. Об этом пишет REGIONS .

Супруги ехали по своим делам, когда вдоль дороги заметили странную картину: пожилая женщина и рядом с ней мужчина, который вел себя, мягко говоря, навязчиво. Что-то в этой сцене показалось водителю и пассажирке подозрительным. Вместо того чтобы проехать мимо, они решили остановиться и спросить, все ли в порядке.

Пенсионерка, дрожащим голосом, объяснила ситуацию. Оказалось, что незнакомец преследует ее от самого дома подруги. Женщина пыталась ускорить шаг, но мужчина не отставал. Вызвать полицию она побоялась: по ее словам, преследователь пригрозил расправой, если она решит позвонить. К счастью, именно в этот момент рядом притормозила машина с неравнодушными людьми.

Не раздумывая, пенсионерка села на заднее сиденье к спасителям. Как только дверь захлопнулась, стало понятно, что угроза миновала. Преследователь, поняв, что добыча ускользнула, быстро ретировался в неизвестном направлении. Мотивы своего поступка он так и не объяснил.

В безопасности, уже в машине, жительница Воскресенска рассказала супругам, что совсем не знает этого человека, а до ее дома рукой подать. Дорогу показала на месте.

Однако история получила неожиданное продолжение. Позже в соцсетях очевидцы рассказали, что спустя некоторое время заметили этого же мужчину в одном из местных магазинов. На этот раз он был не один, а в компании другой женщины. Парочка мирно закупалась алкоголем и вела светскую беседу, как будто ничего не случилось. Куда именно потом направился любитель ночных прогулок, не уточняется, но пользователи сети уже обсуждают его внезапное перевоплощение из агрессора в приятного собеседника.

