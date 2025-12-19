Шелков заявил, что решение оставить Долину в фильме связано с «судьбоносным» выбором песни

Продюсер новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика» Андрей Шелков объяснил журналистам «Комсомольской правды», почему в фильме сохранены сцены с участием народной артистки России Ларисой Долиной. Решение было принято, несмотря на публичный резонанс, связанный с судебным делом о ее квартире, передает KP.RU.

Шелков отметил, что съемки начались задолго до развития скандальной ситуации, а выбор песни Инстасамки «За деньги да» для исполнения Долиной был назван «судьбоносным». Главным аргументом против удаления эпизода стала работа целой съемочной группы, которую, по мнению продюсера, было бы несправедливо обесценить: «Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили, над клипом работала большая команда — сжечь этот эпизод было бы нечестно», — заявил Шелков.

Он также охарактеризовал картину как «исторический альманах» о событиях уходящего года, который в будущем позволит зрителям вспомнить, чем жила страна в этот период.

Ранее сообщалось, что фатальная установка в психике стоила Долиной квартиры.