«Схема Долиной» дала осечку: московский суд не вернул пенсионерке квартиру

Московский суд отказал в удовлетворении иска 72-летней пенсионерки, пытавшейся признать недействительной сделку по продаже ее однокомнатной квартиры, заключенную в феврале 2024 года. Недвижимость была продана за ₽10 млн, расчет прошел через банковскую ячейку, а в марте продавец освободила жилое помещение, сообщает « Общественная служба новостей » со ссылкой на телеграм‑канал Baza.

Новый собственник сделал в квартире ремонт и выставил ее на продажу, после чего получил повестку в суд. Истица требовала отменить сделку, утверждая, что стала жертвой мошенников по так называемой «схеме Долиной», и предоставила справку от психолога о наличии тревожно-депрессивных симптомов. Данная справка была оформлена за год до совершения сделки, а специалист ранее работала в одном центре с пенсионеркой.

Судом была назначена экспертиза, которая изначально подтвердила, что на момент подписания документов женщина могла не понимать значения своих действий. Однако покупатель, Александр, настоял на повторном исследовании в другом городе для исключения возможной связи между экспертами и истицей. После прохождения дополнительного обследования, вновь у знакомых специалистов, суд отклонил исковые требования. Покупатель, выигравший дело в первой инстанции, не исключает подачи пенсионеркой апелляционной жалобы.

