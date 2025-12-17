В Подмосковье россиянка отсудила квартиру у пенсионерки, продавшей жилье по «схеме Долиной»

Жительница Подмосковья смогла в суде отстоять квартиру, которую у нее пытались отобрать по «схеме Долиной» 72-летняя пенсионерка, пишет RT.

Россиянка приобрела двухкомнатную квартиру в Павловском Посаде у милой, на первой взгляд, старушки, однако после сделки продавец отказалась освобождать жилплощадь и обвинила покупательницу в сговоре с мошенниками.

Как выяснилось, пенсионерка перевела полученные за квартиру деньги на так называемый безопасный счет, которым завладели аферисты, и через суд решила признать сделку по продаже недействительной.

В суде юристу, представлявшему интересы покупательницы, удалось доказать ее добросовестность. Адвокат же продавца заявлял о ее проблемах со здоровьем и неспособности понимать смысл прошедшей сделки.

Тем не менее судебно-психологическая экспертиза показала, что на момент подписания документов пенсионерка отдавала отчет своих действиях.

Женщина, пытаясь вернуть квартиру, прошла все судебные инстанции и дошла до Верховного суда РФ, который, в свою очередь, изучив материалы дела, встал на сторону покупательницы, оставив квартиру в ее собственности.

Ранее Верховный суд РФ отменил предыдущие решения судов по квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной.