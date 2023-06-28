Схему размещения рекламы на зданиях можно оформить онлайн в Подмосковье

Отмечается, что теперь заявителю больше не надо идти в администрацию, достаточно просто заполнить онлайн-форму на региональном портале госуслуг, а результат появится в личном кабинете. Схему размещения рекламы нужно разработать и согласовать, чтобы сохранить внешний облик фасада здания либо застройки.

Воспользоваться услугой могут собственники зданий: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов приводит к росту экономических показателей.