Схему съездов с Мытищинской хорды подготовили для жителей Подмосковья

По данным издания, движение на участке от Афанасовского до Пироговского шоссе планируют запустить досрочно, в январе 2024 года. Это позволит вдвое сократить путь из Пушкино в Долгопрудный, а также из Мытищ в Лобню. Пока гражданам требуется потратить на поездку около часа.

Фото: [ Пресс-служба Минтранса МО ]

Хорда позволит разгрузить Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе на 20-30%, а также вывести часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино. В совокупности все это улучшит транспортную ситуацию для 850 тысяч жителей региона. Кроме того, в местах, где трасса будет проходить по территории Пироговского лесопарка, появятся 13 локальных очистных сооружений сточных вод. Сейчас рабочие возводят накопительные резервуары в районе Осташковского и Пироговского шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что дорогу «Осташковское шоссе — деревня Ульянково» достроят к сентябрю.